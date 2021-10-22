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У ТСК по "вагнеровцам" есть вопросы к Тарану - Безуглая

Пятница, 22 октября 2021, 22:41

Временная следственная комиссия по операции по задержанию российских наемников ППК "Вагнер" может пригласить для дачи показаний министра обороны Андрея Тарана.

Источник: комментарий председателя ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в комментарии журналистам, которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: ВСК рассматривает возможность приглашения министра на заседание, поскольку к нему "остались вопросы".

Также есть вероятность, что на следующей неделе комиссия обнародует промежуточный отчет своей работы

Прямая речь Безуглой: "Насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это каждый сможет оценить во время промежуточного отчета".

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Напомним: Безуглая заявляла, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела.

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