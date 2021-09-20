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Опозиція намагається зірвати ТСК щодо "вагнерівців" – Безугла

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:26

Голова ТСК щодо "вагнерівців" Мар'яна Безугла заявила, що опозиція намагається зірвати розгляд справи.

Джерело: Безугла в коментарі журналістам, ефір "Україна 24"

Пряма мова Безуглої: "Хочу зазначити, що, на жаль, наразі опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті.

Тим не менше, ми продовжуємо роботу, був частково заслухано також свідок - пан Бурба, ми продовжимо його заслуховувати і протокол про це також буде доданий до матеріалів ТСК…

Що я говорила про опозицію… Намагання зриву роботи ТСК та розгляду питання по суті також стосується того, що ми обмежені в своєму переході до наступного питання – питання Іловайську та роботи пана Медведчука з представниками РФ є не менш резонансними для українського суспільства".

Деталі: Вона не розповіла, хто і яким чином намагається зірвати розгляд.

Також Безугла не змогла пояснити, чому перервала засідання під час виступу ексглави ГУР Василя Бурби та перенесла на вівторок.

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. 

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Нагадаємо:

  • Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що двох колишніх офіцерів української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
  • Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.    
  • Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

Роман Петренко, УП
Теми: ВагнерВерховна РадаСлуга народу
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