Опозиція намагається зірвати ТСК щодо "вагнерівців" – Безугла
Голова ТСК щодо "вагнерівців" Мар'яна Безугла заявила, що опозиція намагається зірвати розгляд справи.
Джерело: Безугла в коментарі журналістам, ефір "Україна 24"
Пряма мова Безуглої: "Хочу зазначити, що, на жаль, наразі опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті.
Тим не менше, ми продовжуємо роботу, був частково заслухано також свідок - пан Бурба, ми продовжимо його заслуховувати і протокол про це також буде доданий до матеріалів ТСК…
Що я говорила про опозицію… Намагання зриву роботи ТСК та розгляду питання по суті також стосується того, що ми обмежені в своєму переході до наступного питання – питання Іловайську та роботи пана Медведчука з представниками РФ є не менш резонансними для українського суспільства".
Деталі: Вона не розповіла, хто і яким чином намагається зірвати розгляд.
Також Безугла не змогла пояснити, чому перервала засідання під час виступу ексглави ГУР Василя Бурби та перенесла на вівторок.
Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був.
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Нагадаємо:
- Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що двох колишніх офіцерів української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
- Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.
- Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.