Опозиція намагається зірвати ТСК щодо "вагнерівців" – Безугла

Голова ТСК щодо "вагнерівців" Мар'яна Безугла заявила, що опозиція намагається зірвати розгляд справи.

Джерело: Безугла в коментарі журналістам, ефір "Україна 24"

Пряма мова Безуглої: "Хочу зазначити, що, на жаль, наразі опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті.

Тим не менше, ми продовжуємо роботу, був частково заслухано також свідок - пан Бурба, ми продовжимо його заслуховувати і протокол про це також буде доданий до матеріалів ТСК…

Що я говорила про опозицію… Намагання зриву роботи ТСК та розгляду питання по суті також стосується того, що ми обмежені в своєму переході до наступного питання – питання Іловайську та роботи пана Медведчука з представниками РФ є не менш резонансними для українського суспільства".

Деталі: Вона не розповіла, хто і яким чином намагається зірвати розгляд.

Також Безугла не змогла пояснити, чому перервала засідання під час виступу ексглави ГУР Василя Бурби та перенесла на вівторок.

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був.

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