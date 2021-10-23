Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Субота, 23 жовтня 2021, 00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
фото: МОЗ

В Україні планують розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Є наказ Міністерства охорони здоров'я про визначений перелік професій, де вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

До нього увійшли освітяни, представники центральних органів виконавчої влади.

Далі ми розробляємо проєкт наказу, який проходить погодження.

До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки нашої країни".

Нагадаємо: Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко Віктор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: