МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

В Україні планують розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Є наказ Міністерства охорони здоров'я про визначений перелік професій, де вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

До нього увійшли освітяни, представники центральних органів виконавчої влади.

Далі ми розробляємо проєкт наказу, який проходить погодження.

До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки нашої країни".

Нагадаємо: Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця.