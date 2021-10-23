На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
Субота, 23 жовтня 2021, 01:43
У Польщі, на території, де оголошено надзвичайний стан, знайшли тіло невідомого чоловіка без документів.
Джерело: Wyborcza.pl
Деталі: Патруль прикордонної служби Польщі виявив біля ґміни Кузьниця, на польсько-білоруському кордоні, тіло чоловіка.
За інформацією місцевої поліції, правоохоронці проводять ідентифікацію тіла, а також розслідування цього випадку.
У польській поліції зазначають, що тіло знайшли у лісовому масиві.
Про вік і національність знайденого чоловіка жодних даних у поліції нема.
Нагадаємо: У Польщі, на території, охопленій дією надзвичайного стану, знайшли тіло молодого чоловіка.