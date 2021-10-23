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На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины

Суббота, 23 октября 2021, 01:43
Фото: pixabay

В Польше, на территории, где объявлено чрезвычайное положение, нашли тело неизвестного мужчины без документов.

Источник:Wyborcza.pl

Детали: Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця, на польско-белорусской границе, тело мужчины.

По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.

В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве.

О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.

Напомним: В Польше, на территории, охваченной действием чрезвычайного положения, нашли тело молодого человека.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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