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На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины

Суббота, 23 октября 2021, 01:43
На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
Фото: pixabay

В Польше, на территории, где объявлено чрезвычайное положение, нашли тело неизвестного мужчины без документов.

Источник:Wyborcza.pl

Детали: Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця, на польско-белорусской границе, тело мужчины.

По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.

В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве.

О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.

Напомним: В Польше, на территории, охваченной действием чрезвычайного положения, нашли тело молодого человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаБеларусьграница
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