На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины

В Польше, на территории, где объявлено чрезвычайное положение, нашли тело неизвестного мужчины без документов.

Источник:Wyborcza.pl

Детали: Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця, на польско-белорусской границе, тело мужчины.

По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.

В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве.

О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.

Напомним: В Польше, на территории, охваченной действием чрезвычайного положения, нашли тело молодого человека.