На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
Суббота, 23 октября 2021, 01:43
В Польше, на территории, где объявлено чрезвычайное положение, нашли тело неизвестного мужчины без документов.
Источник:Wyborcza.pl
Детали: Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця, на польско-белорусской границе, тело мужчины.
По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.
В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве.
О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.
Напомним: В Польше, на территории, охваченной действием чрезвычайного положения, нашли тело молодого человека.