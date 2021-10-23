Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin

Субота, 23 жовтня 2021, 02:40
Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin
Javelin, фото getty images

Українські військові зустріли у п’ятницю третю партію додаткової безпекової допомоги від США з комплексами "Джавеліни", боєприпасами під "калібри НАТО", медаптечками.

Джерело: Міноборони

Пряма мова генерал-лейтенанта Миколи Шевцова: "Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами.

Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під "калібри НАТО".

Озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об’єднаних сил".

Що передувало: 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Попередні дві партії вантажу було доставлено до України 10 та 18 жовтня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: