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Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin

Субота, 23 жовтня 2021, 02:40
Javelin, фото getty images

Українські військові зустріли у п’ятницю третю партію додаткової безпекової допомоги від США з комплексами "Джавеліни", боєприпасами під "калібри НАТО", медаптечками.

Джерело: Міноборони

Пряма мова генерал-лейтенанта Миколи Шевцова: "Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами.

Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під "калібри НАТО".

Озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об’єднаних сил".

Що передувало: 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Попередні дві партії вантажу було доставлено до України 10 та 18 жовтня.

Українська правда
Теми: СШАЗбройні сили


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