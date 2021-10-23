Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin

Украинские военные встретили в пятницу третью партию дополнительной помощи от США с комплексами "Джавелин", боеприпасами под "калибры НАТО", медаптечками.

Источник: Минобороны

Прямая речь генерал-лейтенанта Николая Шевцова: "Сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с боеприпасами.

Также мы получили боеприпасы к оружию, которое у нас есть под "калибры НАТО".

Вооружение будет перемещено к базам и складам, взято на учет и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил".

Что предшествовало: 22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной безопасности помощи на 60 млн долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Предыдущие две партии груза был доставлен в Украину 10 и 18 октября.