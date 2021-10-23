Під час авіаудару США ліквідували ватажка "Аль-Каїди"
Збройні сили Штатів повідомили про ліквідацію ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда".
Джерело: Центральне командування США
Пряма мова речника Центрального командування США Джона Рігсбі: "В результаті авіаудару США на північному заході Сирії загинув один із лідерів "Аль-Каїди" Абдул Хамід аль-Матар".
Деталі: У збройних силах США зазначають, що в результаті авіаудару мирні жителі не постраждали.
У відомстві заявляють, що "Аль-Каїда продовжує представляти загрозу для Америки та союзників" і використовує Сирію як базу для координації з філіями та планування зовнішніх операцій".
"США продовжуватимуть атакувати членів Аль-Каїди та інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди США", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: У жовтні 2020 року армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.