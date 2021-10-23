Під час авіаудару США ліквідували ватажка "Аль-Каїди"

Збройні сили Штатів повідомили про ліквідацію ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Джерело: Центральне командування США

Пряма мова речника Центрального командування США Джона Рігсбі: "В результаті авіаудару США на північному заході Сирії загинув один із лідерів "Аль-Каїди" Абдул Хамід аль-Матар".

Деталі: У збройних силах США зазначають, що в результаті авіаудару мирні жителі не постраждали.

У відомстві заявляють, що "Аль-Каїда продовжує представляти загрозу для Америки та союзників" і використовує Сирію як базу для координації з філіями та планування зовнішніх операцій".

"США продовжуватимуть атакувати членів Аль-Каїди та інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди США", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: У жовтні 2020 року армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.