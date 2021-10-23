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Во время авиаудара США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"

Суббота, 23 октября 2021, 04:45
Во время авиаудара США ликвидировали лидера Аль-Каиды
фото из открытых источников

Вооруженные силы Штатов сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида".

Источник: Центральное командование США

Прямая речь спикера Центрального командования США Джона Ригсби: "В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар".

Детали: В вооруженных силах США отмечают, что в результате авиаудара мирные жители не пострадали.

В ведомстве заявляют, что "Аль-Каида продолжает представлять угрозу для Америки и союзников" и использует Сирию как базу для координации с филиалами и планирования внешних операций".

"США будут продолжать атаковать членов Аль-Каиды и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США", - говорится в сообщении.

Напомним: В октябре 2020 года армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида" в этой стране.

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Темы: СирияСШАтерроризм
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