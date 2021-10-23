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Україна – друга в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Субота, 23 жовтня 2021, 06:28
фото: Ельдар Сарахман, УП

21 жовтня у світі діагностували понад 457 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 82 тисячі, у Британії – понад 49 тисяч і в Росії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 4 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

 
дані Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 220 859 762 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 953 455 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 141 особу, одужали 8 530 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


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