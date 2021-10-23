Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна – друга в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Субота, 23 жовтня 2021, 06:28
Україна – друга в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
фото: Ельдар Сарахман, УП

21 жовтня у світі діагностували понад 457 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 82 тисячі, у Британії – понад 49 тисяч і в Росії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 4 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

 
дані Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 220 859 762 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 953 455 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 141 особу, одужали 8 530 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: