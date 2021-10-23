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Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса

Суббота, 23 октября 2021, 06:28
Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса
фото: Эльдар Сарахман, УП

21 октября в мире диагностировали более 457 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 82 000, в Великобритании - более 49 000 и в России - более 37 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Украина.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

 
данные Worldometers

За все время пандемии вылечились от недуга 220 859 762 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 953 455 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 21 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек.

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Украинская правда

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Темы: коронавирус
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