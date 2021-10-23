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Лев Парнас визнаний винним в незаконному фінансуванні виборів у США

Субота, 23 жовтня 2021, 10:07
Лев Парнас визнаний винним в незаконному фінансуванні виборів у США
Лев Парнас, фото getty images

Експомічник колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані Лев Парнас був визнаний винним в порушенні законодавства США про фінансування виборчих кампаній на виборах 2018 року.

Джерело: NBC News, Reuters, CNBC

Деталі: Обвинувальний вирок був оголошений у п'ятницю, 22 жовтня.

За даними звинувачення, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман, отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та направили їх на фінансування виборчих кампаній в США.

Інтерес Парнаса представляли кандидати в тих американських штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов'язаного з легалізованим продажем марихуани.

За даними прокурорів США, Парнас приховав, що він і Фруман, який визнав себе винним у вересні, передавали пожертви  в республіканський Комітет політичних дій (PAC), який збирав кошти, в тому числі, і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Лев Парнас був визнаний винним в порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють здійснювати партійні пожертви від імені інших осіб.

Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п'ятницю також був визнаний винним в порушенні фінансування виборчих кампаній.

При цьому Руді Джуліані, екс-прокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи, йому не було пред'явлено жодних звинувачень. Проте Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов'язаний він був реєструватися в якості іноземного агента.

За даними американських ЗМІ, Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування стосовно Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що почати розслідування відносно Байдена вимагав у той час Трамп.

За словами адвоката Парнаса, Джозефа Бонді, захист має намір оскаржити вирок.

Адвокати Парнаса стверджують, що кошти Муравйова були спрямовані на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію, і що пожертви групі прихильників Трампа надійшли від фірми, заснованої Парнасом, і це не порушувало законів США.

Читайте також: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Нагадаємо:

  • Парнас і Фруман лобіювали інтереси адвоката Трампа Рудольфа Джуліані в Україні. 
  • Саме вони у 2018 році організували телефонне спілкування Джуліані з колишнім генпрокурором Віктором Шокіним. Під час цієї розмови Шокін розповів американцям про тиск, який чинився на нього через розслідування справи нафтогазової компанії "Burisma", що належить українському бізнесмену Миколі Злочевському. 
  • Після президентських виборів, які виграв Володимир Зеленський, Парнас і Фруман намагалися організувати зустріч із ним у Києві. Під час інавгурації вони зупинялися в готелі Hilton у Києві.
  • Близькі до адвоката Дональда Трампа (до Руді Джуліані) американські бізнесмени Ігорь Фруман та Лев Парнас навесні 2019 року отримували охорону поліції в Україні у відповідь на заяву, що їм загрожує вбивством ще один бізнесмен - Ігор Коломойський.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвиборискандалТрампУкраїна
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