Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

Экс-помошник бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас, был признан виновным в нарушении законодательства США о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.

Источник: NBC news, Reuters, CNBC

Детали: Обвинительный приговор был вынесен в пятницу, 22 октября.

По данным обвинения, Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения, а также его бывший соратник Игорь Фруман, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Интерес Парнаса представляли кандидаты в тех американских штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.

По данным прокуроров США, Парнас утаил, что он и Фруман, который признал себя виновным в сентябре, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.

Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, в пятницу также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.

При этом Руди Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом данного уголовного дела, ему не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.

По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джо Байдена касательно его деятельности в Украине. Напомним, что начать расследование в отношении Байдена требовал в то время Трамп.

По словам адвоката Парнаса Джозефа Бонди, защита намерена обжаловать приговор.

Адвокаты Парнаса утверждают, что средства Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию, и что пожертвование группе сторонников Трампа поступило от фирмы, основанной Парнасом, и не нарушало законов США.

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Напомним: