Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США
Экс-помошник бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас, был признан виновным в нарушении законодательства США о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.
Источник: NBC news, Reuters, CNBC
Детали: Обвинительный приговор был вынесен в пятницу, 22 октября.
По данным обвинения, Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения, а также его бывший соратник Игорь Фруман, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.
Интерес Парнаса представляли кандидаты в тех американских штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.
По данным прокуроров США, Парнас утаил, что он и Фруман, который признал себя виновным в сентябре, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.
Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, в пятницу также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.
При этом Руди Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом данного уголовного дела, ему не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.
По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джо Байдена касательно его деятельности в Украине. Напомним, что начать расследование в отношении Байдена требовал в то время Трамп.
По словам адвоката Парнаса Джозефа Бонди, защита намерена обжаловать приговор.
Адвокаты Парнаса утверждают, что средства Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию, и что пожертвование группе сторонников Трампа поступило от фирмы, основанной Парнасом, и не нарушало законов США.
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Напомним:
- Парнас и Фруман лоббировали интересы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.
- Именно они в 2018 году организовали телефонное общение Джулиани с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным. Во время этого разговора Шокин рассказал американцам о давлении, которое оказывалось на него в связи с расследованием дела нефтегазовой компании "Burisma", принадлежащей украинскому бизнесмену Николаю Злочевскому.
- После президентских выборов, которые выиграл Владимир Зеленский, Парнас и Фруман пытались организовать встречу с ним в Киеве. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
- Близкие к адвокату Дональда Трампа (Руди Джулиани) американские бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас весной 2019 года получали охрану полиции в Украине в ответ на заявление, что им угрожает убийством еще один бизнесмен - Игорь Коломойский.