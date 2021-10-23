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Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

Суббота, 23 октября 2021, 10:07
Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США
Лев Парнас, фото getty images

Экс-помошник бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас, был признан виновным в нарушении законодательства США о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.

Источник: NBC news, Reuters, CNBC

Детали: Обвинительный приговор был вынесен в пятницу, 22 октября.

По данным обвинения, Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения, а также его бывший соратник Игорь Фруман, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Интерес Парнаса представляли кандидаты в тех американских штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.

По данным прокуроров США, Парнас утаил, что он и Фруман, который признал себя виновным в сентябре, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.

Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, в пятницу также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.

При этом Руди Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом данного уголовного дела, ему не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.

По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джо Байдена касательно его деятельности в Украине. Напомним, что начать расследование в отношении Байдена требовал в то время Трамп.

По словам адвоката Парнаса Джозефа Бонди, защита намерена обжаловать приговор.

Адвокаты Парнаса утверждают, что средства Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию, и что пожертвование группе сторонников Трампа поступило от фирмы, основанной Парнасом, и не нарушало законов США.

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Напомним:

  • Парнас и Фруман лоббировали интересы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.
  • Именно они в 2018 году организовали телефонное общение Джулиани с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным. Во время этого разговора Шокин рассказал американцам о давлении, которое оказывалось на него в связи с расследованием дела нефтегазовой компании "Burisma", принадлежащей украинскому бизнесмену Николаю Злочевскому.
  • После президентских выборов, которые выиграл Владимир Зеленский, Парнас и Фруман пытались организовать встречу с ним в Киеве. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • Близкие к адвокату Дональда Трампа (Руди Джулиани) американские бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас весной 2019 года получали охрану полиции в Украине в ответ на заявление, что им угрожает убийством еще один бизнесмен - Игорь Коломойский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыскандалТрампУкраина
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