Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

У США заарештували двох близьких до Рудольфа Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана та Льва Парнаса. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчої кампанії діючого президента США Дональда Трампа.

І Парнас, і Фруман є фігурантами так званого "україногейту" – саме вони організовували спілкування колишніх генеральних прокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка із Рудольфом Джуліані щодо кримінального переслідування колишнього віце-президента США Джо Байдена. Саме його називають головним конкурентом Трампа на наступних президентських виборах у США

Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?

Ігор Фруман та Лев Парнас – громадяни США. Обидва вони колись жили в Україні.

В одному зі своїх інтерв’ю Ігор Фруман розповідав, що народився в Білорусі, але тривалий час жив в Одесі. Йому належав відомий у місті готель-бутик "Отрада", який свого часу став першим п’ятизірковим готелем у південній Україні.

Також Фруман був одним із співвласників компанії Otrada Luxury Group, що займалася продажем діамантів в Україні. У Києві Фруман був одним із інвесторів відомого фешенебельного ресторану Buddha Bar.

Лев Парнас народився в Одесі. Він є засновником та президентом компанії Fraud Guarantee, яка займалася контейнерними перевезеннями вантажів між США та колишніми республіками СРСР. Йому належала брокерська компанія.

Парнас фігурує у декількох кримінальних провадженнях в США щодо стягнення боргів. Так, у 2016 році федеральним суд Нью-Йорку наказав Парнасу виплатити більше $500 тисяч інвестору, що вклався у невдалий проект з виробництва голлівудського фільму під назвою "Анатомія вбивці". Парнас досі не повернув гроші інвестору.

Українські справи Парнаса та Фрумана

Парнас і Фруман лобіювали інтереси адвоката Трампа Рудольфа Джуліані в Україні.

Саме вони у 2018 році зорганізували телефонне спілкування Джуліані із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним. Під час цього разговору Шокін розповів американцям про тиск, який чинився на нього через розслідування справи нафтогазової компанії Burisma, що належить українському бізнесмену Миколі Злочевському.

Згідно зі свідченнями Шокіна, Генеральна прокуратура розслідувала декілька епізодів, що пов’язані з відмиванням грошей, корупційним заволодінням нафтогазових активів та участю сина віце-президента США Хантера Байдена у Наглядовій Раді компанії.

Після цього Шокіна звинуватили у корупції. Його звільнення вимагав особисто Байден. У підсумку, його було звільнено з посади, а справу Burisma закрили.

Власне, з цього епізоду й почався так званий "україногейт".

Джуліані зацікавився свідченнями Шокіна. Після цього Парнас та Фруман почали шукати виходи на українських правоохоронців щодо можливості поновлення цієї справи.

У січні 2019 року бізнесмени були присутніми на зустрічі Джуліані із діючим генеральним прокурором Юрієм Луценко, на якій той фактично підтвердив свідчення Шокіна.

"Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години кожного дня. Його інтерес, також в один із днів він запитував, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року.

Наступного дня мова йшла про компанію Burisma. Нагадаю, що компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича [Миколи Злочевського], який, ймовірно, примушував підлеглих видавати ліцензії у невстановлений законом спосіб для власної фірми (я говорю слово "ймовірно", бо це ще має довести слідство і суд, але така справа існує).

Відповідно, щойно закінчилася Революція Гідності, буквально за декілька тижнів членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Квасневський, а невдовзі і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували достатньо значні кошти", – розповів деталі цієї зустрічі в Нью- Йорку Луценко, що відбулася взимку.

Пізніше Луценко дав інтерв’ю американському виданню The Hill, де розрозився критикою на адресу посла США в Україні Марі Йованович.

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Після президентських виборів, які виграв Володимир Зеленський, Парнас і Фруман намагалися організувати зустріч із ним у Києві. Під час інавгурації вони зупинялися в готелі Hilton в Києві.

У той же час олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїжджали до Ізраїлю і безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом:

"В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор – чи то Фруман, чи то Фурман. І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання.

Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два "Остапи Бендери", які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке…

І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світло боже.

Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман.

Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні".

Парнас і Фруман поїхали з Києва з нічим. Скасував свій обіцяний візит до Києва і Рудольф Джуліані, який поскаржився на ворогів Трампа в оточенні президента Зеленського.

Мова зокрема йшла про нардепа Сергія Лещенка, який у 2016 році опублікував дані про Пола Манафорта, що фігурував у справі чорної бухгалтерії Партії регіонів. На той час Манафорт був керівником виборчої кампанії Трампа.

Також агентство Associated Press з посиланням на джерела повідомляло, що Парнас і Фруман розробляли план щодо зміни керівництва "Нафтогазу". Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва мали замінити іншим топ-менеджером компанії Андрієм Фаворовим.

План був зірваний через програш Петра Порошенка Володимиру Зеленському.

В чому звинувачують бізнесменів?

В обвинувальному висновку, який є у розпорядженні "Української правди", окрім Льва Парнаса та Ігоря Фрумана фігурують також прізвища бізнесменів Андрія Кукушкіна та Девіда Корреї.

Усі вони звинувачуються у змові обійти федеральні закони проти іноземного впливу через схему спрямування іноземних грошей для кандидатів на федеральні посади.

Фігурантів справи обвинувачують в тому, що вони надали фальшиві свідчення працівникам структур, що відстежують порушення на виборах. Зокрема вони сфальсифікували відомості про себе.

Ця справа бере свій початок у квітні 2018 року, коли Фруман та Парнас зареєстрували у штаті Делавер компанію Global Energy Producers LLC. Через місяць на її рахунки надійшли гроші у розмірі $ 325 000.

Ці гроші компанія майже одразу перерахувала America First Action Inc – структурі, що надає підтримку діючому президенту США Дональду Трампу. Для цієї організації цей внесок виявився найбільшим у 2018 році.

Через кілька місяців після цієї транзакції компанія з Вашингтону Campaign Legal Center подала в федеральну виборчу комісію скаргу. Її юристи звинуватили власників компанії у порушенні американського законодавства щодо фінансування виборчих кампаній. Саме на основі цієї скарги і було розпочато розслідування, яке закінчилося арештом двох українців.

Цікаво, що в обвинувальному висновку також вказується, що Парнас і Фруман розглядали сценарій звільнення з посади посла США в Україні у 2018 році ( мова йде про Марі Йованович – УП).

Фруман і Парнас були заарештовані в аеропорту Dulles поблизу Вашингтону. Їх збираються перевезти до Нью-Йорку після того, як вони з'являться у федеральному суді штата Вірджинія.