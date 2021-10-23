Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На всіх великих залізничних вокзалах відкриють пункти вакцинації проти Covid

Субота, 23 жовтня 2021, 14:28
На всіх великих залізничних вокзалах відкриють пункти вакцинації проти Covid
Вокзал, фото УЗ

Пункти вакцинації проти коронавірусу розгорнуться на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах, а також у великих містах.

Джерело: повідомлення УЗ

Деталі: Перевізник зазначає, що 23 жовтня, крім раніше відкритих, почали працювати пункти вакцинації на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення пасажирам потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid.

Пряма мова міністра інфраструктури Олександра Кубракова: "Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя. Ми просимо пасажирів із розумінням поставитися до обмежень, які насправді вже рятують життя: лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг".

Більше деталей: В УЗ розповіли, що наразі вже вакциновано проти ковіду 30% провідників, і "найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі".

З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у таких містах:

  • Херсон
  • Ковель
  • Кривий Ріг
  • Нікополь
  • Подільськ
  • Миколаєв
  • Чернівці
  • Роздільна

Передісторія: Раніше пункти вакцинації було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування — 21 жовтня — було зроблено понад 4 тисяч тестів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусУкрзалізницятранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: