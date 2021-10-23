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На всіх великих залізничних вокзалах відкриють пункти вакцинації проти Covid

Субота, 23 жовтня 2021, 14:28
Вокзал, фото УЗ

Пункти вакцинації проти коронавірусу розгорнуться на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах, а також у великих містах.

Джерело: повідомлення УЗ

Деталі: Перевізник зазначає, що 23 жовтня, крім раніше відкритих, почали працювати пункти вакцинації на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення пасажирам потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid.

Пряма мова міністра інфраструктури Олександра Кубракова: "Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя. Ми просимо пасажирів із розумінням поставитися до обмежень, які насправді вже рятують життя: лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг".

Більше деталей: В УЗ розповіли, що наразі вже вакциновано проти ковіду 30% провідників, і "найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі".

З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у таких містах:

  • Херсон
  • Ковель
  • Кривий Ріг
  • Нікополь
  • Подільськ
  • Миколаєв
  • Чернівці
  • Роздільна

Передісторія: Раніше пункти вакцинації було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування — 21 жовтня — було зроблено понад 4 тисяч тестів.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкрзалізницятранспорт


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