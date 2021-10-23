Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На всех крупных железнодорожных вокзалах откроют пункты вакцинации против Covid

Суббота, 23 октября 2021, 14:28
На всех крупных железнодорожных вокзалах откроют пункты вакцинации против Covid
Вокзал, фото УЗ

Пункты вакцинации против коронавируса развернут на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах, а также в крупных городах.

Источник: сообщение УЗ

Детали: Перевозчик отмечает, что 23 октября, помимо ранее открытых, начали работать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения пассажирам нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid.

Прямая речь министра инфраструктуры Александра Кубракова: "Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, планировавших садиться в поезд".

Больше деталей: В УЗ рассказали, что сейчас уже вакцинировано против ковид 30% проводников, и "в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое".

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в городах:

  • Херсон
  • Ковель
  • Кривой Рог
  • Никополь
  • Подольск
  • Николаев
  • Черновцы
  • Раздельная

Предыстория: Раньше пункты вакцинации были открыт на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тысяч тестов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусУкрзализныцятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: