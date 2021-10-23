Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На всех крупных железнодорожных вокзалах откроют пункты вакцинации против Covid

Суббота, 23 октября 2021, 14:28
Вокзал, фото УЗ

Пункты вакцинации против коронавируса развернут на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах, а также в крупных городах.

Источник: сообщение УЗ

Детали: Перевозчик отмечает, что 23 октября, помимо ранее открытых, начали работать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения пассажирам нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid.

Прямая речь министра инфраструктуры Александра Кубракова: "Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, планировавших садиться в поезд".

Больше деталей: В УЗ рассказали, что сейчас уже вакцинировано против ковид 30% проводников, и "в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое".

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в городах:

  • Херсон
  • Ковель
  • Кривой Рог
  • Никополь
  • Подольск
  • Николаев
  • Черновцы
  • Раздельная

Предыстория: Раньше пункты вакцинации были открыт на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тысяч тестов.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкрзализныцятранспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МВД уверяет, что все поддельные сертификаты "точно обнаружат": уже открыто 800 дел

Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России

От -6° до +18°: синоптики показали погоду до конца месяца

видеоСМИ подозревают утечку информации из СНБО относительно санкций

Новости 25 октября: фейковая "Дія", пророссийские Telegram-каналы

ЕС на этой неделе не исключит Украину из "зеленого" списка для путешествий - СМИ

Все новости...
вакцинация
В Литве начали проверки из-за мошенничества с ковид-сертификатами
В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей
[не] абсолютная защита
Последние новости
01:27
140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане
00:33
Европейское агентство одобрило третью дозу вакцины Moderna
23:58
Глава МВД уверяет, что все поддельные сертификаты "точно обнаружат": уже открыто 800 дел
23:27
Малиновский вернулся в сборную на решающий матч отбора к ЧМ-22
22:50
Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России
22:29
От -6° до +18°: синоптики показали погоду до конца месяца
22:06
Новости экономики: 600 млн евро от ЕС, запрет импорта электроэнергии из России
21:53
Джонсон в разговоре с Путиным напомнил о важности суверенитета Украины
21:37
видеоСМИ подозревают утечку информации из СНБО относительно санкций
21:13
Новости 25 октября: фейковая "Дія", пророссийские Telegram-каналы
Все новости...