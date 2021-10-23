На всех крупных железнодорожных вокзалах откроют пункты вакцинации против Covid

Пункты вакцинации против коронавируса развернут на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах, а также в крупных городах.

Источник: сообщение УЗ

Детали: Перевозчик отмечает, что 23 октября, помимо ранее открытых, начали работать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения пассажирам нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid.

Прямая речь министра инфраструктуры Александра Кубракова: "Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, планировавших садиться в поезд".

Больше деталей: В УЗ рассказали, что сейчас уже вакцинировано против ковид 30% проводников, и "в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое".

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в городах:

Херсон

Ковель

Кривой Рог

Никополь

Подольск

Николаев

Черновцы

Раздельная

Предыстория: Раньше пункты вакцинации были открыт на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тысяч тестов.