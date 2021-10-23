"Шахтар" у більшості насилу здолав "Ворсклу"

Донецький "Шахтар" у матчі 12 туру української Прем'єр-Ліги з рахунком 2:0 здолав полтавську "Ворсклу".

Поєдинок пройшов у Полтаві у суботу 23 жовтня.

"Ворскла" до вилучення грала краще за донецьку команду і мала пару ударів у площину воріт. На 27-й хвилині Олівьє Тілль міг відкрити рахунок у грі, але врізався ногою в Анатолія Трубіна і отримав другу жовту, та залишив поле.

Навіть після отримання чисельної більшості "Шахтар" не мав багато моментів біля воріт полтавчан. Було пару ударів від Фернандо, але усі повз ворота.

На початку другого тайму "Ворскла" не здалася і навіть мала момент. Після подачі стандарту Ранделл ледве не замкнув простріл у порожній кут воріт. На 65-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після пару рикошетів Різник відбив м`яча прямо на Тете, який забиває з пару метрів – 1:0.

На 79-й хвилині гірники знімають усі питання у цій грі. Після пасу від Марлоса Монар Соломон пробиває у кут воріт полтавської команди – 2:0.