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"Шахтер" в большинстве с трудом одолел "Ворсклу"

Суббота, 23 октября 2021, 18:58
Шахтер в большинстве с трудом одолел Ворсклу
фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в матче 12 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 2:0 одолел полтавскую "Ворсклу".

Поединок прошел в Полтаве в субботу 23 октября.

"Ворскла" до удаления играла лучше донецкой команды и имела пару ударов в створ ворот. На 27-й минуте Оливье Тилль мог открыть счет в игре, но врезался ногой в Анатолия Трубина и получил вторую желтую, и покинул поле.

Даже после получения численного большинства "Шахтер" не имел много моментов у ворот полтавчан. Было пару ударов от Фернандо, но все мимо.

В начале второго тайма "Ворскла" не сдалась и даже имела момент. После подачи стандарта Ранделл чуть не замкнул прострел в пустой угол ворот. На 65-й минуте "Шахтер" повел в счете. После пару рикошетов Резник отбил мяч прямо на Тете, который забивает с пару метров – 1:0.

На 79-й минуте горняки снимают все вопросы в этой игре. После паса от Марлоса Монар Соломон пробивает в угол ворот полтавской команды – 2:0.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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