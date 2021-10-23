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У Росії чергові антирекорди за кількістю нових і летальних випадків COVID

Субота, 23 жовтня 2021, 19:54
У Росії чергові антирекорди за кількістю нових і летальних випадків COVID
Getty images

У Росії за добу 22 жовтня зафіксовано чергові антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу і летальних випадків.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Добовий приріст нових хворих на COVID у РФ знову оновив антирекорд за пандемію – заразилися 37 678 осіб.

За добу померли 1075 осіб, і це максимальне значення за весь період.

Найбільше пацієнтів померли в Москві – 82, у Петербурзі – 67, по 24 летальних випадки в Краснодарському краї і Нижегородській області.

Одужало за добу 26 077 людей.

Цьому передувало: За добу 21 жовтня у Росії також було зафіксовано нові максимуми випадків зараження коронавірусом (37 141) і летальних випадків від нього (1 064).

Теми: Росіякоронавірус
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