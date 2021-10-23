В России очередные антирекорды по количеству новых и летальных случаев COVID

В России за сутки 22 октября зафиксированы очередные антирекорды по количеству новых случаев коронавируса и летальных исходов.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь обновил антирекорд за пандемию – заразились 37 678 человек.

За сутки умерли 1075 человек, и это максимальное значение за весь период.

Больше всего пациентов скончались в Москве – 82, в Петербурге – 67, по 24 летальных случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Выздоровело за сутки 26 077 человек.

Этому предшествовало: За сутки 21 октября в России также были зафиксированы новые максимумы случаев заражения коронавирусом (37 141) и летальных исходов от него (1064).