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На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом

Субота, 23 жовтня 2021, 21:52
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Чернівецькій області, яка поки що перебуває в "помаранчевій" зоні, з 24 жовтня посилюють карантинні обмеження.

Джерело: Чернівецька ОДА

Пряма мова голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука: "Ми за крок до "червоної зони". З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи".

Деталі: Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в суботу ухвалила дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години.

Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо.

Дотримання відповідних рекомендацій перевірятимуть спеціальні групи.

Довідково: Частина цих обмежень відповідають обмеженням "червоної" зони карантину. Однак деякі з обмежень "червоної" зони у рішенні обласної комісії не зазначені (наприклад, стосовно закладів освіти), тоді як деякі з зазначених є навіть жорсткішими, ніж передбачені для "червоної" зони (обмеження щодо громадського транспорту).

 
дані МОЗ

Що передувало: Рівненська та Миколаївська області із вівторка, 26 жовтня, перейдуть до "червоної" зони карантину.

Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" є 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Таким чином, у вівторок, після офіційного входження до цього переліку Рівненщини та Миколаївщини, "червоних" регіонів стане 9.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькарантин


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