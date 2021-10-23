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Ще дві області України переходять у "червону" зону

Субота, 23 жовтня 2021, 11:20
Фото Укрінформу

23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому Рівненську та Миколаївську області вирішено оголосити "червоними" з вівторка.

Джерело: повідомлення міністра КМУ Олега Немчінова

Пряма мова: "Державна комісія вирішила встановити з 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" є 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Таким чином, у вівторок, після офіційного входження до цього переліку Рівненщини та Миколаївщини, "червоних" регіонів стане 9.

Перелік обмежень та виключень для
Перелік обмежень та виключень для "червоної" зони
Дані МОЗ

Нагадаємо:

  • 22 жовтня в Україні виявили ще 23,2 тисячі заражених коронавірусом, це лише трохи менше, ніж рекордні 23,8 тисячі днем раніше.
  • Миколаївська область за показниками кількісті госпіталізацій ковід-хворих та завантаженості ліжок з киснем наблизилася до "червоної" зони карантину ще 22 жовтня.
  • Рівненська область за показниками виявлення нових випадків коронавірусу та кількісті госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони 21 жовтня.

Українська правда
Теми: карантинлокдаунРівненська областьМиколаївська областькоронавірус


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