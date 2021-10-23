Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине усиливают карантин: в транспорт – с сертификатом или тестом

Суббота, 23 октября 2021, 21:52
На Буковине усиливают карантин: в транспорт – с сертификатом или тестом
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Черновицкой области, которая пока находится в "оранжевой" зоне, с 24 октября усиливают карантин.

Источник: Черновицкая ОГА

Прямая речь председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука: "Мы в шаге от "красной зоны". С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные меры".

Детали: Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в субботу решила разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19 . Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, которые действуют 72 часа.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и т.п.

Соблюдение соответствующих рекомендаций будут проверять специальные группы.

Справка: Часть этих ограничений соответствуют ограничениям "красной" зоны карантина. Однако некоторые из ограничений "красной" зоны в решении областной комиссии не указаны (например, в отношении учебных заведений), тогда как некоторые из указанных даже более жесткие, чем предусмотренные для "красной" зоны (ограничения относительно общественного транспорта).

 
данные Минздрава

Что предшествовалоРовенская и Николаевская области со вторника, 26 октября, перейдут в "красную" зону карантина.

По состоянию на 23 октября в Украине "красными" являются 7 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Таким образом, во вторник, после официального вхождения в этот перечень Ровенской и Николаевской, "красных" регионов станет 9.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Черновицкая область
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: