Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради та прем'єрміністра з проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції щодо запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

Джерело: петиція на сайті президента

Деталі: Петиція "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію", розміщена на сайті президента 12 серпня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. У ній пропонувалося ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за так звану "примусову вакцинацію", що полягає в погрозах звільнення та\або недопуску до роботи невакцинованих осіб.

Зеленський опублікував відповідь на петицію.

Дослівно відповідь: "Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій та інформування про результати. ...Я також звернувся з аналогічним листом до прем’єр-міністра України.

Про результати розгляду порушених питань Вас поінформують Верховна Рада України та Кабінет міністрів України".

Деталі: У відповіді президента наголошується, що, відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю, а держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

Законом також встановлено обов’язок громадян України піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

При цьому передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

Крім того, у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України.

Зазначається, що МОЗ наказом від 4 жовтня затвердило перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19.

Водночас президент додав, що законодавством України у сфері охорони праці встановлено гарантії захисту прав працівників від неправомірних дій роботодавців, порушення яких може бути підставою для притягнення особи до юридичної відповідальності.

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю.

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Цей перелік планують розширити.