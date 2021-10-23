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Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"

Суббота, 23 октября 2021, 23:10
фото ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Источник: петиция на сайте президента

Детали: Петиция "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", размещенная на сайте президента 12 августа, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ней предлагалось ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за так называемую "принудительную вакцинацию", заключающуюся в угрозах увольнения и\или недопуска к работе невакцинированных лиц.

Зеленский опубликовал ответ на петицию.

Дословно ответ: "Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирования о результатах. …Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины.

О результатах рассмотрения затронутых вопросов Вас проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины".

Детали: В ответе президента отмечается, что, согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

Законом также установлена ​​обязанность граждан Украины заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

Кроме того, в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность согласно законам Украины.

Отмечается, что Минздрав приказом от 4 октября утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против COVID-19.

Вместе с тем президент добавил, что законодательством Украины в сфере охраны труда установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей, нарушение которых может быть основанием для привлечения лица к юридической ответственности.

Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде.

Что предшествовало: Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Этот перечень планируют расширить

Украинская правда
Темы: Зеленскийвакцинация
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