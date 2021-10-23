Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш

Представник Донецька в ТКГ від України Сергій Гармаш повідомляє, що окупанти вимагають з незаконно утримуваних в місцях позбавлення волі українців гроші "за проживання".

Джерело: Гармаш у Facebook

Дослівно: "Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: із незаконно утримуваних в місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші "за проживання": вугілля, дрова, їжу. Тобто, вимагають, щоб родичі ув'язнених перераховували гроші на карту і, нібито, на ці гроші їх будуть "утримувати".

Тих, хто відмовляється звертатися до рідних з таким проханням, або у кого немає грошей, і вони не можуть перерахувати потрібні суми, - позбавляють можливості користуватися телефоном, переводять на триразове харчування, в сенсі, годують три рази на тиждень".

Деталі: Крім того, за словами Гармаша, в тюрмах ОРДЛО фактично не лікують хворих COVID-19.

Також у тюрмах ввели "карантин": скасовані всі побачення, заборонена передача продуктів, ліків, навіть масок і води.