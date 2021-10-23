Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги "за проживание" – Гармаш

Суббота, 23 октября 2021, 23:35

Представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщает, что оккупанты требуют с незаконно удерживаемых в местах заключения украинцев деньги "за проживание".

Источник: Гармаш в Facebook

Дословно: "Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги "за проживание": уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтоб родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут "содержать".

Тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить нужные суммы, - лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю".

Детали: Кроме того, по словам Гармаша, в тюрьмах ОРДЛО фактически не лечат больных COVID-19.

Также в тюрьмах ввели "карантин": отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, даже масок и воды.

Украинская правда
Темы: ДонецкОРДЛО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных

У побережья Канады загорелось судно с химикатами

В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля

обновленоПатриарха Варфоломея госпитализировали в США

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

Все новости...
Донецк
Оккупанты решили снять блокаду штаб-квартиры ОБСЕ из-за коронавируса – СМИ
СММ ОБСЕ заблокирована только в Донецке, в Луганской области миссия работает
В Донецке восьмые сутки горит шахта Засядько: пропал горняк
Последние новости
06:24
Китай уменьшит использование ископаемого топлива до 20% к 2060 году
05:35
Коронавирус: Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных
04:35
"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за взрыв в баре в Уганде
03:35
У побережья Канады загорелось судно с химикатами
02:30
Израиль анонсировал строительство 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу
01:30
На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел взрыв, 25 погибших
00:29
В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля
23:22
Двойника кандидата-"слуги" в Черкасской области отправили под домашний арест
22:43
В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре
22:19
В Херсонской области нашли повешенным патрульного
Все новости...