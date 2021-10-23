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Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги "за проживание" – Гармаш

Суббота, 23 октября 2021, 23:35
Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги за проживание – Гармаш

Представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщает, что оккупанты требуют с незаконно удерживаемых в местах заключения украинцев деньги "за проживание".

Источник: Гармаш в Facebook

Дословно: "Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги "за проживание": уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтоб родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут "содержать".

Тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить нужные суммы, - лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю".

Детали: Кроме того, по словам Гармаша, в тюрьмах ОРДЛО фактически не лечат больных COVID-19.

Также в тюрьмах ввели "карантин": отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, даже масок и воды.

Украинская правда

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Темы: ДонецкОРДЛО
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