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"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Неділя, 24 жовтня 2021, 00:33

Російський "Газпром" може припинити поставки газу в Молдову, якщо Кишинів не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту з 1 грудня.

Джерело: офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, цитує DW

Пряма мова: "При цьому представники Молдови чомусь не хочуть визнавати, що накопичилася суму заборгованості. Представникам Молдови також не подобається ціна на газ, хоча ціноутворення тут зрозуміло і прозоро".

"Не дивлячись на борги, що накопичилися, молдавська сторона звертається з проханням продовжити контракт на поставку газу на жовтень і листопад цього року.

"Газпром" і тут йде назустріч, уклавши контракт на жовтень, і готовий продовжити контракт на листопад в тому випадку, якщо молдовська сторона повністю оплатить поставки за вересень і жовтень поточного року".

Деталі: Купріянов повідомив, що борг Молдови за поставлений газ складає 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до 709 млн.

При цьому Купріянов повідомив, що "Газпром" готовий продовжити контракт на поставки газу Молдові при повному погашенні боргу, – стверджує він.

Як підкреслив прессекретар, у ситуації з поставками газу в Молдову немає політики, "Газпром" просто не може працювати в збиток.

За день до цього безрезультатно завершилися дводенні російсько-молдавські переговори, що відбулися у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія запропонувала Молдові знижку розміром 25 відсотків, однак молдавська сторона наполягала на 50 відсотках, посилаючись на брак коштів.

Нагадаємо: У Молдові оголошено надзвичайний стан у сфері енергетики через дефіцит газу.

Теми: МолдоваГазпромгаз


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