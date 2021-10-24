Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Неділя, 24 жовтня 2021, 00:33
Газпром пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Російський "Газпром" може припинити поставки газу в Молдову, якщо Кишинів не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту з 1 грудня.

Джерело: офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, цитує DW

Пряма мова: "При цьому представники Молдови чомусь не хочуть визнавати, що накопичилася суму заборгованості. Представникам Молдови також не подобається ціна на газ, хоча ціноутворення тут зрозуміло і прозоро".

"Не дивлячись на борги, що накопичилися, молдавська сторона звертається з проханням продовжити контракт на поставку газу на жовтень і листопад цього року.

"Газпром" і тут йде назустріч, уклавши контракт на жовтень, і готовий продовжити контракт на листопад в тому випадку, якщо молдовська сторона повністю оплатить поставки за вересень і жовтень поточного року".

Деталі: Купріянов повідомив, що борг Молдови за поставлений газ складає 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до 709 млн.

При цьому Купріянов повідомив, що "Газпром" готовий продовжити контракт на поставки газу Молдові при повному погашенні боргу, – стверджує він.

Як підкреслив прессекретар, у ситуації з поставками газу в Молдову немає політики, "Газпром" просто не може працювати в збиток.

За день до цього безрезультатно завершилися дводенні російсько-молдавські переговори, що відбулися у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія запропонувала Молдові знижку розміром 25 відсотків, однак молдавська сторона наполягала на 50 відсотках, посилаючись на брак коштів.

Нагадаємо: У Молдові оголошено надзвичайний стан у сфері енергетики через дефіцит газу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваГазпромгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Молдова
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: