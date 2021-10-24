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"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа

Воскресенье, 24 октября 2021, 00:33

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта с 1 декабря.

Источник: официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, цитирует DW

Прямая речь: "При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно".

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года".

Детали: Куприянов сообщил, что долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга, – утверждает он.

Как подчеркнул пресс-секретарь, в ситуации с поставками газа в Молдову нет политики, "Газпром" просто не может работать в убыток.

За день до этого безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры, состоявшиеся у заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Согласно сообщениям СМИ, Россия предложила Молдове скидку в размере 25 процентов, однако молдавская сторона настаивала на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств.

Напомним: В Молдове объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за дефицита газа.

Темы: МолдоваГазпромгаз
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