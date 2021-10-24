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Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених

Неділя, 24 жовтня 2021, 01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
фото: thedefensepost

Бойовики напали на в'язницю на південному заході Нігерії, звільнивши 575 ув'язнених.

Джерело: AP

Деталі: Речник виправного центру Ойо в штаті Ойо, повідомив що озброєні люди напали на установу в п'ятницю пізно ввечері.

З цього приводу розпочате розслідування інциденту, яке дозволить з’ясувати розмір збитків.

Представник нігерійської пенітенціарної служби також підтвердив інцидент.

Напад в п’ятницю став третім у цьому році в Нігерії, де втечі з тюрем стають все більш частими, а поліція затримує лише частину тих, хто втікає.

За даними ЗМІ, щонайменше 4 307 в’язнів втекли з в’язниць з 2017 року.

Тільки у 2021 році понад 2 тисячі в’язнів були звільнені за два попередніх напади на в’язниці.

У Нігерії не пов’язують між собою всіх нападів, та деяких в’язнів, що втекли, правоохоронці затримали, іноді в сусідніх штатах.

Загалом, за даними уряду, нігерійські в'язниці містять 70 тисяч ув'язнених, але лише близько 20 тисяч, або 27%, були засуджені.

Нагадаємо: У Нігерії у квітні озброєні кулеметами та гранатометами бойовики у понеділок штурмували в'язницю та звільнили 1844 ув'язнених.

Теми: в'язниця
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