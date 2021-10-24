Во время нападения на тюрьму в Нигерии боевики освободили более 500 заключенных

Боевики напали на тюрьму на юго-западе Нигерии, освободив 575 заключенных.

Источник: AP

Детали: Представитель исправительного центра Ойо в штате Ойо, сообщил, что вооруженные люди напали на учреждение в пятницу поздно вечером.

По этому поводу начато расследование инцидента, которое позволит выяснить размер убытков.

Представитель нигерийской пенитенциарной службы также подтвердил инцидент.

Нападение в пятницу стало третьим в этом году в Нигерии, где побеги из тюрем становятся все более частыми, а полиция задерживает только часть тех, кто убегает.

По данным СМИ, по меньшей мере 4 307 заключенных сбежали из тюрем с 2017 года.

Только в 2021 году более 2 000 заключенных были освобождены за два предыдущих нападения на тюрьмы.

В Нигерии не связывают между собой всех нападений, и некоторых сбежавших правоохранители задержали, иногда в соседних штатах.

Всего, по данным правительства, нигерийские тюрьмы содержат 70 000 заключенных, но лишь около 20 000, или 27%, были осуждены.

Напомним: В Нигерии вооруженные пулеметами и гранатометами боевики в понедельник штурмовали тюрьму и освободили 1844 заключенных.