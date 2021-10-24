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Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину

Неділя, 24 жовтня 2021, 02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
фото: Ельдар Сарахман, УП

Уряд Румунії з понеділка знову запровадить нічну комендантську годину та обов’язкові перепустки на вхід у громадські місця, а також відправить школярів на двотижневі канікули, щоб стримати сплеск випадків захворювання та смертей від COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Запроваджені заходи будуть діяти протягом 30 днів і включатимуть обмеження на пересування людей з 22:00 і закриття магазинів і ресторанів з 21:00.

Лише люди, які були щеплені або одужали від вірусу, матимуть доступ до більшості громадських місць.

Вільний доступ буде до продуктових магазинів та аптек. Релігійні громади також можуть працювати без перепусток.

Носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим з понеділка, а весілля та інші вечірки будуть заборонені.

Уряд також закликає роботодавців направити половину свого персоналу на віддалену роботу.

На тлі новин про велику кількість заражень і смертей цього тижня кількість щеплень росла.

У п’ятницю понад 86 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, що є рекордом за один день у країні.

Шість румунських пацієнтів з COVID-19 були доставлені до польського міста Лодзь для лікування, повідомила польська влада в суботу. Всі вони у важкому стані, на ШВЛ.

Що передувало: Румунія повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та заражень від коронавірусу цього місяця.

Країна займає друге місце в Євросоюзі за найнижчим рівнем вакцинації від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Румуніякарантинкоронавірус
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