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Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час

Воскресенье, 24 октября 2021, 02:47
Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час
фото: Эльдар Сарахман, УП

Правительство Румынии с понедельника снова введет ночной комендантский час и обязательные пропуска на вход в общественные места, а также отправит школьников на двухнедельные каникулы, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания и смертей от COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Введенные меры будут действовать в течение 30 дней, включая ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.

Только люди, которые были привиты или выздоровели от вируса, будут иметь доступ к большинству общественных мест.

Свободный доступ будет в магазины и аптеки. Религиозные общины также могут работать без пропусков.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие вечеринки будут запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу.

На фоне новостей о большом количестве заражений и смертей на этой неделе количество прививок росла.

В пятницу более 86 000 человек получили первую дозу вакцины, что является рекордом за один день в стране.

Шесть румынских пациентов с COVID-19 были доставлены в польский город Лодзь для лечения, сообщила польские власти в субботу. Все они в тяжелом состоянии, на ИВЛ.

Что предшествовало: Румыния сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и заражений от коронавируса в этом месяце.

Страна занимает второе место в Евросоюзе по низкому уровню вакцинации от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Румыниякарантинкоронавирус
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