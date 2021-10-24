В Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів

Тисячі людей зібралися в Талліні на акції протесту проти вакцинації та ковід-сертифікатів.

Джерело: Delfi

Деталі: На мітинг приходили навіть з дітьми та колясками. У Таллінн приїхали люди з Латвії та Литви, також і з інших міст Естонії.

Акція протесту проводилася проти вакцинації і ковід-сертифікатів.

Організатори акції провели захід з метою зупинити "насильницьку вакцинацію", в тому числі вакцинацію дітей та контроль ковід-паспорта. Як і раніше, на думку ініціаторів, це суперечить закону.

Як повідомляють репортери, все пройшло мирно. Сутичок і провокацій не було.

На сцені виступили організатори з промовами про коронавірус і державність. Виступи звучали естонською та російською мовами.

Незгодні з нинішньою ситуацією в країні вийшли з гаслами: "Ні диктатурі", "Стоп, Кая Каллас", "Скільки смертей від вакцини – це окей?", "Обмеження – це смерть для підприємців" та іншими.

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