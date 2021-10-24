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В Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів

Неділя, 24 жовтня 2021, 04:46
В Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
фото: Delfi

Тисячі людей зібралися в Талліні на акції протесту проти вакцинації та ковід-сертифікатів.

Джерело: Delfi

Деталі: На мітинг приходили навіть з дітьми та колясками. У Таллінн приїхали люди з Латвії та Литви, також і з інших міст Естонії.

Акція протесту проводилася проти вакцинації і ковід-сертифікатів.

Організатори акції провели захід з метою зупинити "насильницьку вакцинацію", в тому числі вакцинацію дітей та контроль ковід-паспорта. Як і раніше, на думку ініціаторів, це суперечить закону.

 

Як повідомляють репортери, все пройшло мирно. Сутичок і провокацій не було.

На сцені виступили організатори з промовами про коронавірус і державність. Виступи звучали естонською та російською мовами.

Незгодні з нинішньою ситуацією в країні вийшли з гаслами: "Ні диктатурі", "Стоп, Кая Каллас", "Скільки смертей від вакцини – це окей?", "Обмеження – це смерть для підприємців" та іншими.

 

Нагадаємо:

  • Естонія зараз - серед трьох країн ЄС з найгіршою ситуацією з коронавірусом. За останніми даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, в Естонії показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення складає 1086. Більше - лише у сусідніх Литві та Латвії, де він становить 1163 і 1256 відповідно.
  • За прогнозами, хвиля епідемії в Естонії продовжить наростати ще наступні 2-3 тижні.
  • В країні повністю щеплені від коронавірусу близько 65% дорослого населення.
  • З понеділка 25 жовтня через зростання кількості хворих на коронавірус заклади охорони здоров’я почнуть госпіталізовувати у першу чергу пацієнтів, що потребують невідкладної допомоги.

"Українська правда" у Threads

Теми: Естоніямітингикоронавірусвакцинація
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