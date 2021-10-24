В Эстонии тысячи людей протестовали против вакцинации и ковид-сертификатов
Тысячи людей собрались в Таллине на акции протеста против вакцинации и ковид-сертификатов.
Источник: Delfi
Детали: На митинг приходили даже с детьми и колясками. В Таллинн приехали люди из Латвии и Литвы, также из других городов Эстонии.
Акция протеста проводилась против вакцинации и ковид-сертификатов.
Организаторы акции провели мероприятие с целью остановить "насильственную вакцинацию", в том числе вакцинацию детей и контроль ковид-паспортов. Как и ранее, по мнению зачинщиков, это противоречит закону.
Как сообщают репортеры, все прошло мирно. Столкновений и провокаций не было.
На сцене выступили организаторы с речами о коронавирусе и государственности. Выступления прошли на эстонском и русском языках.
Несогласные с нынешней ситуацией в стране вышли с лозунгами: "Нет диктатуре", "Стоп, Кая Каллас", "Сколько смертей от вакцины – это окей?" Ограничения – это смерть для предпринимателей" и другими.
Напомним:
- Эстония сейчас - среди трех стран ЕС с наихудшей ситуацией с коронавирусом. По последним данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения составляет 1086. Больше - только в соседних Литве и Латвии, 1163 и 1256 соответственно.
- По прогнозам, волна эпидемии в Эстонии продолжит нарастать еще следующие 2-3 недели.
- В стране полностью привиты от коронавируса около 65% взрослого населения.
- С понедельника 25 октября из-за роста числа больных коронавирусом учреждения здравоохранения в Эстонии начнут госпитализировать в первую очередь пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.