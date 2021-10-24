В Эстонии тысячи людей протестовали против вакцинации и ковид-сертификатов

Тысячи людей собрались в Таллине на акции протеста против вакцинации и ковид-сертификатов.

Источник: Delfi

Детали: На митинг приходили даже с детьми и колясками. В Таллинн приехали люди из Латвии и Литвы, также из других городов Эстонии.

Акция протеста проводилась против вакцинации и ковид-сертификатов.

Организаторы акции провели мероприятие с целью остановить "насильственную вакцинацию", в том числе вакцинацию детей и контроль ковид-паспортов. Как и ранее, по мнению зачинщиков, это противоречит закону.

Как сообщают репортеры, все прошло мирно. Столкновений и провокаций не было.

На сцене выступили организаторы с речами о коронавирусе и государственности. Выступления прошли на эстонском и русском языках.

Несогласные с нынешней ситуацией в стране вышли с лозунгами: "Нет диктатуре", "Стоп, Кая Каллас", "Сколько смертей от вакцины – это окей?" Ограничения – это смерть для предпринимателей" и другими.

Напомним: