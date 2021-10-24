Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю

22 жовтня у світі діагностували понад 374 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії Росії, США. Україна – друга за добовою смертністю і третя за поширенням коронавірусу в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували майже 45 тисяч, у США в Росії – понад 37 тисяч і у Британії – майже 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія та Індія. Україна займає 4 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 221 175 866 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 959 373 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили ще 23 229 випадки коронавірусної хвороби, це трохи менше, ніж рекорд четверга.

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