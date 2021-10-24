Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю

Неділя, 24 жовтня 2021, 06:33
фото: Ельдар Сарахман, УП

22 жовтня у світі діагностували понад 374 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії Росії, США. Україна – друга за добовою смертністю і третя за поширенням коронавірусу в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували майже 45 тисяч, у США в Росії – понад 37 тисяч і у Британії – майже 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія та Індія. Україна займає 4 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Україна.

 

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 221 175 866 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 959 373 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили ще 23 229 випадки коронавірусної хвороби, це трохи менше, ніж рекорд четверга.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"

фотоНа Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь

Україна б'є власний максимум летальних випадків від Covid: за добу 734 смерті

Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони

ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ

Усі новини...
коронавірус
Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли
Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини
В Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
Останні новини
11:18
Кількість госпіталізацій із COVID-19 зростає на 22% щотижня
11:17
У Болгарії новий максимум летальних випадків через ковід
11:11
Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"
11:07
фотоВ Україні ліквідували ще два пам’ятники комуністам: Чапаєв у Лубнах "впав"
10:50
Колишній посол України в Австрії став радником у "Нафтогазі"
10:46
фотоНа Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь
10:35
В ОРЛО повідомляють про 42 смерті від Covid за добу
10:26
Дія прикордонного проєкту "Стіна" закінчується: на нього виділили вдвічі менше коштів
10:23
Мюнхенська конференція з безпеки пройде в очному форматі вперше за два роки
09:57
Ляшко: Якби був випадок смерті саме від Covid-щеплення – мені доповіли б
Усі новини...