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Covid в Европе: Украина – в тройке лидеров по распространению и смертности

Воскресенье, 24 октября 2021, 06:33
фото: Эльдар Сарахман, УП

22 октября в мире диагностировали более 374 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Британии России, США. Украина – вторая по суточной смертности и третья по распространению коронавируса в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали почти 45 000, в США в России – более 37 000 и в Великобритании – почти 29 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и Индия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Украина.

 

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 221 175 866 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 959 373 смерти от COVID-19.

Напомним: В течение пятницы, 22 октября, в стране обнаружили еще 23 229 случая коронавирусной болезни, это лишь немного меньше, чем рекорд четверга.

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Темы: коронавирус
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