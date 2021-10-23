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Епідемія ковід: в Україні знову більше 23 тисяч заражень за добу

Субота, 23 жовтня 2021, 08:18
Фото getty images

Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили ще 23 229 випадки коронавірусної хвороби, це трохи менше, ніж рекорд четверга.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 23 229 нових випадків 1 777 дітей, захворіли також 438 медпрацівників.

Крім того, за минулу добу було госпіталізовано 5 362 особи.

Хвороба забрала життя 483 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

Одужало за добу 8 330 осіб.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із ковідом минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо:

  • За добу 21 жовтня в Україні було виявлено 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї, обидва показники стали рекордними з початку пандемії.
  • 21 жовтня у світі діагностували понад 457 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії, при цьому Україна стала другою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.

  • В РНБО попереджають, що під час піку ковід-епідемії в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби. Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію. Секретар РНБО наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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