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На Україну насувається арктичний циклон

Неділя, 24 жовтня 2021, 09:24
На Україну насувається арктичний циклон
Фото Pixabay

У неділю, 24 жовтня, а також на початку наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, на нашу країну йде потужний циклон, центр якого розміщується над Фінляндією, він затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

Холодне повітря, коли досягне України, спричинить зниження температури на 5-7 градусів.

24 жовтня мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму та Приазов'ї місцями дощ. Вітер північно-західний, температура вдень 6-11°, у південній частині вдень 9-14°.

У столичному регіоні 24 жовтня вдень мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, температура у Києві близько +8°,  по області до +10°.

25 та 26 жовтня (понеділок-вівторок) в Україні буде холодна без опадів погода з температурою вночі 0-5° морозу, місцями навіть до -9°. Лише на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

Нагадаємо:

  • У Карпатських горах 24 жовтня температура повітря опустилася нижче нуля, а гірські вершини вкрилися снігом.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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