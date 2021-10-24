Верхів'я Карпат вкрилися снігом, в горах мороз

У Карпатських горах 24 жовтня температура повітря опустилася нижче нуля, а гірські вершини вкрилися снігом.

Джерело: повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook

Деталі: Зазначається, що станом на ранок неділі горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6°С.

Дослівно: "Вітер південно-західний 3м/с, хмарно з проясненнями".

Нагадаємо:

У неділю, 24 жовтня, а також на початку наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.