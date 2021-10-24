На Украину надвигается арктический циклон
В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.
Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: По данным синоптиков, на нашу страну идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.
Холодный воздух, когда достигнет Украины, приведет к снижению температуры на 5-7 градусов.
24 октября переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, температура днем 6-11°, в южной части днем 9-14°.
В столичном регионе 24 октября днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура в Киеве около +8°, по области до +10°.
25 и 26 октября (понедельник-вторник) в Украине будет холодная без осадков погода с температурой ночью 0-5° мороза, местами даже до -9°. Лишь на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
Напомним:
- В Карпатских горах 24 октября температура воздуха опустилась ниже нуля, а горные вершины покрылись снегом.