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На Украину надвигается арктический циклон

Воскресенье, 24 октября 2021, 09:24
Фото Pixabay

В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, на нашу страну идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

Холодный воздух, когда достигнет Украины, приведет к снижению температуры на 5-7 градусов.

24 октября переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, температура днем ​​6-11°, в южной части днем ​​9-14°.

В столичном регионе 24 октября днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура в Киеве около +8°, по области до +10°.

25 и 26 октября (понедельник-вторник) в Украине будет холодная без осадков погода с температурой ночью 0-5° мороза, местами даже до -9°. Лишь на юге страны ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10° тепла.

Напомним:

  • В Карпатских горах 24 октября температура воздуха опустилась ниже нуля, а горные вершины покрылись снегом.

Темы: погода
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