Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Украину надвигается арктический циклон

Воскресенье, 24 октября 2021, 09:24
На Украину надвигается арктический циклон
Фото Pixabay

В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, на нашу страну идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

Холодный воздух, когда достигнет Украины, приведет к снижению температуры на 5-7 градусов.

24 октября переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, температура днем ​​6-11°, в южной части днем ​​9-14°.

В столичном регионе 24 октября днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура в Киеве около +8°, по области до +10°.

25 и 26 октября (понедельник-вторник) в Украине будет холодная без осадков погода с температурой ночью 0-5° мороза, местами даже до -9°. Лишь на юге страны ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10° тепла.

Напомним:

  • В Карпатских горах 24 октября температура воздуха опустилась ниже нуля, а горные вершины покрылись снегом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: