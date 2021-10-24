Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держдеп США відніс росіян до "бездомних національностей"

Неділя, 24 жовтня 2021, 09:59
Росіянин з паспортом РФ, фото getty images

Держдеп вніс росіян, які хочуть оформити візу в США, в категорію громадян "бездомних національностей".

Джерело: документ Держдепартаменту США, що містить інструкції для заявників на візу

Деталі: До "бездомних національностей" (Homeless Nationalities) американська влада відносить людей з тих країн, у яких у Штатів немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

В американському переліку "бездомних", крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Документ містить інструкцію для росіян – в разі запиту американської візи їм слід звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).

 
Скрін з документу

Що передувало: Навесні поточного року Росія віднесла США до списку "недружніх країн" і обмежила роботу американських консульств – їм заборонили наймати на роботу громадян РФ.

Після цього посольство США в Росії істотно скоротило кількість консульських співробітників і більше не могло виконувати свої функції. Росіян з їх запитами перенаправили в консульства США в інших країнах.

Українська правда
Теми: СШАРосіядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ

Молдова вперше за 30 років купила газ не у Росії

Від -6° до +18°: синоптики показали погоду до кінця місяця

відеоЗМІ підозрюють витік інформації з РНБО щодо санкцій

Новини 25 жовтня: фейкова "Дія", проросійські Telegram-канали

ЄС цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей – ЗМІ

Усі новини...
США
Орбан звинуватив ЄС і США у спробах втручання в політику Угорщини
В США середній бюджет на новорічні покупки цього сезону зросте на 5%
Лев Парнас визнаний винним в незаконному фінансуванні виборів у США
Останні новини
23:58
За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ
23:27
Маліновський повернувся у збірну на вирішальний матч відбору до ЧС-22
22:50
Молдова вперше за 30 років купила газ не у Росії
22:29
Від -6° до +18°: синоптики показали погоду до кінця місяця
22:06
Новини економіки: 600 мільйонів євро від ЄС, заборона імпорту електроенергії з Росії
21:53
Джонсон у розмові з Путіним нагадав про важливість суверенітету України
21:37
відеоЗМІ підозрюють витік інформації з РНБО щодо санкцій
21:13
Новини 25 жовтня: фейкова "Дія", проросійські Telegram-канали
20:56
Перша іноземна компанія отримала атестацію "Укрзалізниці" на ремонт тепловозів
20:40
ЄС цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей – ЗМІ
Усі новини...