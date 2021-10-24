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Держдеп США відніс росіян до "бездомних національностей"

Неділя, 24 жовтня 2021, 09:59
Держдеп США відніс росіян до бездомних національностей
Росіянин з паспортом РФ, фото getty images

Держдеп вніс росіян, які хочуть оформити візу в США, в категорію громадян "бездомних національностей".

Джерело: документ Держдепартаменту США, що містить інструкції для заявників на візу

Деталі: До "бездомних національностей" (Homeless Nationalities) американська влада відносить людей з тих країн, у яких у Штатів немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

В американському переліку "бездомних", крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Документ містить інструкцію для росіян – в разі запиту американської візи їм слід звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).

 
Скрін з документу

Що передувало: Навесні поточного року Росія віднесла США до списку "недружніх країн" і обмежила роботу американських консульств – їм заборонили наймати на роботу громадян РФ.

Після цього посольство США в Росії істотно скоротило кількість консульських співробітників і більше не могло виконувати свої функції. Росіян з їх запитами перенаправили в консульства США в інших країнах.

Українська правда

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Теми: СШАРосіядипломатичні відносини
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