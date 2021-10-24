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Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Воскресенье, 24 октября 2021, 09:59
Госдеп США отнес россиян к бездомным национальностям
Россиянин с паспортом РФ, фото getty images

Госдеп внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей".

Источник: документ Госдепартамента США, содержащий инструкции для заявителей на визу

Детали: К "бездомным национальностям" (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.

В американском перечне "бездомных", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ дает инструкцию для россиян – в случае запроса американской визы, им следует обратится в посольство США в Варшаве (Польша).

 
Скрин документа

Что предшествовало: весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств – им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcиядипломатические отношения
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