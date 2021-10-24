Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Воскресенье, 24 октября 2021, 09:59
Россиянин с паспортом РФ, фото getty images

Госдеп внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей".

Источник: документ Госдепартамента США, содержащий инструкции для заявителей на визу

Детали: К "бездомным национальностям" (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.

В американском перечне "бездомных", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ дает инструкцию для россиян – в случае запроса американской визы, им следует обратится в посольство США в Варшаве (Польша).

 
Скрин документа

Что предшествовало: весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств – им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Украинская правда
Темы: СШАРосcиядипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНазвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе

В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"

видеоВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожили пушку боевиков

Новости 26 октября: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ

НАПК проверило декларацию Зеленского: нарушений не нашли

инфографикаКиевщина и Франковщина вышли на показатели "красной" зоны

Все новости...
США
Орбан обвинил ЕС и США в попытках вмешательства в политику Венгрии
В США средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне вырастет на 5%
Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США
Последние новости
23:49
В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД
23:09
фотоНазвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе
22:43
Британский суд отклонил жалобу кремлевских пропагандистов на штраф в 200 тысяч фунтов
22:14
У Байдена уверены, что не могли бы остановить "Северный поток-2", а только отсрочить
21:58
Новости экономики: тариф на газ для украинцев без поставщика, новые члены правления УЗ
21:41
В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"
21:25
Шмыгаль объяснил, как теплопоставщики погасят часть долгов перед "Нафтогазом"
21:12
видеоВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожили пушку боевиков
21:04
Властям Киева придется выкупить цех "Большевика" у победителя аукциона
20:54
Новости 26 октября: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ
Все новости...