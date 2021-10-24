Футбол: матч Другої ліги України закінчився бійкою на полі

У Другій лізі України з футболу сутичка між уболівальниками призвела до дострокового закінчення матчу.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Інцидент стався під час матчу між "Сумами" та "Перемогою" у 15-му турі чемпіонату.

"Суми" перед матчем із "Перемогою" йшли на передостанньому місці у турнірній таблиці "групи Б" Другої ліги, набравши п'ять очок у 13 матчах. У разі перемоги у 15-му турі сумська команда мала можливість випередити "Кристал" та піднятися на 14-е місце в чемпіонаті.

Господарі поля були близькі до того, щоб здобути нічийний результат у грі з "Перемогою". На 48-й хвилині Артем Пилипенко зрівняв рахунок після того, як гості пішли на перерву з рахунком 1:0.

Проте зачепитися за нічию "Сумам" не вдалося - на 90-й хвилині "Перемога" вирвала три очки у гостьовому матчі. А після цього матч призупинили і закінчили з цим результатом через втручання вболівальників.

Після забитого м'яча на поле вибігли вболівальники, які почали битися один із одним. В одному із епізодів було помітно, як один із фанів використав предмет, схожий на газовий або перцевий балончик в обличчя півзахиснику "Сум" Іллі Зинов'єву, бо той намагався втрутитися:

Бійка під час футбольного матчу

Згодом бійку припинили працівники правоохоронних органів - побачивши силовиків, уболівальники почали покидати межі поля.

Головна арбітриня зустрічі Софія Причина одночасно вивела футболістів обох команд у підтрибунне приміщення. У підсумку команди на поле вже не повернулися, а у протоколі було зазначено, що "Перемога" виграла з рахунком 2:1.

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