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Футбол: матч Второй лиги Украины закончился дракой на поле

Воскресенье, 24 октября 2021, 11:15
Драка, скрин с видео

Во второй лиге Украины по футболу потасовка между болельщиками привела к досрочному окончанию матча.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Инцидент произошел во время матча между "Сумами" и "Победой" в 15-м туре чемпионата.

"Сумы" перед матчем с "Победой" шли на предпоследнем месте в турнирной таблице "группы Б" Второй лиги, набрав пять очков в 13 матчах. В случае победы в 15-м туре сумская команда имела возможность опередить "Кристалл" и подняться на четырнадцатое место в чемпионате.

Хозяева поля были близки к тому, чтобы получить ничейный результат в игре с "Победой". На 48-й минуте Артем Пилипенко сравнял счет после того, как гости ушли на перерыв со счетом 1:0.

Однако зацепиться за ничью "Сумам" не удалось - на 90-й минуте "Победа" вырвала три очка в гостевом матче. А после этого матч приостановили и закончили с этим результатом из-за вмешательства болельщиков.

После забитого мяча на поле выбежали болельщики, которые начали драться друг с другом. В одном из эпизодов было заметно, как один из фанов использовал предмет, похожий на газовый или перцовый баллончик в лицо полузащитнику "Сум" Илье Зиновьеву, так как тот пытался вмешаться:

 
Драка во время футбольного матча

Впоследствии драку прекратили работники правоохранительных органов - увидев силовиков, болельщики начали покидать пределы поля.

Главный арбитр встречи София Причина одновременно вывела футболистов обеих команд в подтрибунное помещение. В итоге команды на поле уже не вернулись, а в протоколе было указано, что "Победа" выиграла со счетом 2:1.

Напомним:

14 октября в России во время игры между московскими "Динамо" и "Спартаком" игроки клубов подрались прямо на футбольном поле.

Темы: футболдракаспорт
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