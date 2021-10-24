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Пункти для українців з Криму й ОРДЛО: Росія обурилася, а Київ нагадав, хто окупант

Неділя, 24 жовтня 2021, 13:15
Пункти для українців з Криму й ОРДЛО: Росія обурилася, а Київ нагадав, хто окупант
Українець показує свій паспорт, фото getty images

Москва незадоволена тим, що Київ для українців з окупованих територій планує облаштувати на лініях розмежування з ОРДЛО та Кримом пункти зв'язку з органами української влади. У МЗС України відреагували на виказане РФ невдоволення.

Джерело: офіційний представник російського МЗС Марія Захарова у Telegram, коментар речника МЗС України Олега Ніколенка для УП

Деталі: РНБО у п'ятницю оголосило про плани відкрити на лінії розмежування з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей і Кримом пунктів зв'язку для комунікації наших громадян із українською владою.

Захарова назвала це "провокацією", що нібито готується "українськими силовиками".

У свою чергу Київ наголосив, що Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою, оскільки політика "залізної завіси" не спрацює.

Пряма мова Ніколенка: "Деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України. Поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського.

Натомість Росія як держава-окупант має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань та виконувати домовленості лідерів Нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підткотрольних їй територіях, включно із адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, ґарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб".

Українська правда
Теми: РосіяокупаціяКримОРДЛОМЗС
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