Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункты для украинцев из Крыма и ОРДЛО: Россия возмутились, а Киев напомнил, кто оккупант

Воскресенье, 24 октября 2021, 13:15
Пункты для украинцев из Крыма и ОРДЛО: Россия возмутились, а Киев напомнил, кто оккупант
Украинец показывает свой паспорт, фото getty images

Москва недовольна тем, что Киев для украинцев с оккупированных территорий планирует обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами украинской власти. В МИД Украины отреагировали на заявление РФ.

Источник: официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram, комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко для УП

Детали: СНБО объявило о планах открыть на линии разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пункты связи для коммуникации наших граждан с украинскими властями.

Захарова назвала это "провокацией", которая якобы готовится "украинскими силовиками".

В свою очередь Киев отметил, что Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, поскольку политика "железного занавеса" не сработает.

Прямая речь Николенко: "Деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины. Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского.

Зато Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подкотрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лиц".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоккупацияКрымОРДЛОМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: