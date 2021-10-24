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Пункты для украинцев из Крыма и ОРДЛО: Россия возмутились, а Киев напомнил, кто оккупант

Воскресенье, 24 октября 2021, 13:15
Украинец показывает свой паспорт, фото getty images

Москва недовольна тем, что Киев для украинцев с оккупированных территорий планирует обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами украинской власти. В МИД Украины отреагировали на заявление РФ.

Источник: официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram, комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко для УП

Детали: СНБО объявило о планах открыть на линии разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пункты связи для коммуникации наших граждан с украинскими властями.

Захарова назвала это "провокацией", которая якобы готовится "украинскими силовиками".

В свою очередь Киев отметил, что Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, поскольку политика "железного занавеса" не сработает.

Прямая речь Николенко: "Деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины. Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского.

Зато Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подкотрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лиц".

Украинская правда
Темы: РосcияоккупацияКрымОРДЛОМИД
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