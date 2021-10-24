Вершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз
Воскресенье, 24 октября 2021, 15:37
В Карпатских горах 24 октября температура воздуха опустилась ниже нуля, а горные вершины покрылись снегом.
Источник: сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook
Детали: Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6°С.
Дословно: "Ветер юго-западный 3м/с, облачно с прояснениями".
Напомним:
- В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.
Украинская правда