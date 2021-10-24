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Вершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Воскресенье, 24 октября 2021, 15:37
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

В Карпатских горах 24 октября температура воздуха опустилась ниже нуля, а горные вершины покрылись снегом.

Источник: сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6°С.

Дословно: "Ветер юго-западный 3м/с, облачно с прояснениями".

Напомним:

  • В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Украинская правда
Темы: погода
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