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В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до "бездомних націй"

Неділя, 24 жовтня 2021, 17:33
AFP VIA GETTY IMAGES

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло і садизм.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання "Известия".

"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності"... Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала вона в Telegram-каналі.

Захарова заявила, що в Держдепі "давно зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити".

"Багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної. Невже нікому з апологетів цієї брудної стратегії не спало на думку, що вони одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи? " - додала вона.

За її словами, мова йде не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, це "удар по сім'ях і родичах".

Як повідомлялося, Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні.

Росіяни можуть звернутися за візою до посольства у Варшаві.

Теми: РосіяСША


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