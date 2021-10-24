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В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до "бездомних націй"

Неділя, 24 жовтня 2021, 17:33
В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до бездомних націй
AFP VIA GETTY IMAGES

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло і садизм.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання "Известия".

"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності"... Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала вона в Telegram-каналі.

Захарова заявила, що в Держдепі "давно зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити".

"Багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної. Невже нікому з апологетів цієї брудної стратегії не спало на думку, що вони одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи? " - додала вона.

За її словами, мова йде не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, це "удар по сім'ях і родичах".

Як повідомлялося, Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні.

Росіяни можуть звернутися за візою до посольства у Варшаві.

Теми: РосіяСША
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