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В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Воскресенье, 24 октября 2021, 17:33
В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к бездомным нациям
AFP VIA GETTY IMAGES

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что США превратили процедуру получения визы гражданами России в настоящий ад и садизм.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" пишет издание "Известия".

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности"... Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала она в Telegram-канале.

Захарова заявила, что в Госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? ", - добавила она.

По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это "удар по семьям и родственникам".

Как сообщалось, Государственный департамент США отнес россиян к категории граждан, которая не может получить американскую визу в своей стране.

Россияне могут обратиться за визой в посольство в Варшаве.

Темы: РосcияСША
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